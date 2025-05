Domenica 11 maggio, il circuito ciclistico Vito Ortelli di via Lesi a Faenza sarà il palcoscenico di inclusività per la terza edizione della manifestazione ‘Il sorriso in moto’, iniziativa messa in campo grazie alla generosità dei soci dei due motoclub faentini, gli Amici de Mutor di Pieve Cesato e in collaborazione con i Winter Bikers di Faenza, che apriranno i loro cuori e daranno spazio sulle loro selle per regalare momenti di spensieratezza e libertà a ragazzi con disabilità.

L’iniziativa, ormai un appuntamento atteso, vedrà, dalle ore 15 alle 19, i volontari dei due club mettere a disposizione gratuitamente non solo le proprie motociclette, ma anche sidecar e quad, per offrire ai giovani ospiti l’emozione unica di un giro in un ambiente sicuro e protetto. Questa semplice ma importante esperienza permette ai ragazzi di vivere un senso di avventura e divertimento, creando ricordi preziosi e tanti sorrisi.

La disponibilità e l’entusiasmo degli Amici de Mutor e del Winter Bikers sono il cuore pulsante di questa manifestazione, come di altre che organizzano durante l’anno, sempre legate alla solidarietà. La loro passione per le due ruote si traduce in un concreto gesto di attenzione verso chi ha più bisogno, dimostrando un profondo senso di comunità e di responsabilità sociale.

‘Il sorriso in moto’ è realizzata con il patrocinio del Comune di Faenza, che ne riconosce il valore umano e sociale dell’iniziativa.

Per informazioni è possibile contattare il 329 2107567 (Artimedio) e il 333 6615990 (Massimo)