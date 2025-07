A Faenza si prepara la gara per la nuova gestione della sosta in centro

1 milione e 355 mila euro. È il valore della sosta in centro a Faenza. Il Comune, dopo l’estate, indirà una nuova gara per la gestione della sosta. L’attuale concessione sarebbe dovuta scadere nel 2023, ma, a causa dell’alluvione e dei vari interventi in corso nella città, si è deciso di concedere due proroghe agli attuali gestori, Input e Abaco, e arrivare così ad autunno 2025. Proprio a causa delle trasformazioni in corso in città, il nuovo bando prevederà una gestione corta, di soli 18 mesi, per poi avviare una nuova gara pubblica quando i cantieri che riguardano il centro storico saranno conclusi o volgeranno verso il termine.