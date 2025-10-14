A Faenza quattro giorni di Festa della Montagna: all’inaugurazione gli olimpionici Razzoli e Zorzi

Saranno Giuliano Razzoli e Christian Zorzi ad inaugurare quest’anno la Festa della Montagna dell’U.O.E.I. Faenza. Dal 22 al 24 ottobre la festa andrà in scena nell’Aula Magna della scuola media Europa. Sarà anche occasione per ricordare, nel centenario della morte, Pier Giorgio Frassati, al quale è dedicato un sentiero a Fontana Moneta. Il 30 ottobre si terrà un ulteriore incontro, dedicato all’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai. Come ogni edizione, alla Molinella, sarà in programma una mostra. In esposizione, fino al 3 novembre, immagini fotografiche di Pierluigi Orler Della Sega, Alessandro Gruzza, Samuel Confortola, Manuel Bernard e Luigi Dal Re