Sabato 15 e domenica 16 novembre, a Faenza arriva lo spettacolo itinerante ‘Non una voce’ di Ultimi Fuochi Teatro con repliche alle 19, alle 20.30 e alle 22.

Doppio appuntamento con la compagnia pugliese Ultimi Fuochi Teatro nel fine settimana a Faenza. Sabato 15 e domenica 16 novembre, il duo formato da Alessandro Miele e Alessandra Crocco porterà in scena Non una voce, ultima creazione della compagnia con protagonista Roberto Magnani, attore e regista del Teatro delle Albe di Ravenna.

Lo spettacolo è itinerante per la città, sia a piedi che in automobile: gli spettatori salgono su un’auto e sono chiamati a un gioco di immaginazione, ovvero pensarsi testimoni della sparizione del genere umano insieme a un uomo, il guidatore, che li accompagna in un viaggio notturno. Nello spettacolo Non una voce gli spettatori (solo quattro per volta) divengono testimoni della solitudine di un uomo che assume, forse nella sua coscienza, una forma iperbolica e post- apocalittica: sembra che l’umanità sia sparita dalla faccia della Terra lasciando gli oggetti, le piante e gli animali unici padroni delle città e delle campagne.

Il punto di ritrovo è presso il Giardino Melvin Jones, a Faenza, accanto al parcheggio di Via Cavour. Le recite, sia sabato 15 sia domenica 16 novembre, sono programmate alle 19, alle 20.30 e alle 22. La prenotazione è obbligatoria, si può chiamare il numero 338.3237507.

La durata è di 60 minuti.

Ultimi Fuochi Teatro è una compagnia fondata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, attori e autori campani che, dopo esperienze diverse, hanno radicato il loro progetto artistico in provincia di Lecce. Hanno creato performance site-specific e spettacoli per il teatro ispirandosi a Dostoevskij, Fitzgerald, Landolfi e altre voci della letteratura. In Salento, dal 2014, hanno coltivato una comunità di spettatori attraverso un festival al tramonto in luoghi naturali segreti e un progetto di rigenerazione culturale che ha ridato vita a un ex mercato coperto di Spongano.

NON UNA VOCE

IdeazioneAlessandra Crocco e Alessandro Miele

DrammaturgiaAlessandra Crocco, Roberto Magnani, Alessandro Miele

ConRoberto Magnani

VideoCinzia Baccinelli e Francesco Tedde

RegiaAlessandro Miele

CoproduzioneUltimi Fuochi Teatro, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

Grazie a Andrea Alessandro La Bozzetta.

Lo spettacolo Non una voce viene presentato all’interno di Schiusa, rassegna itinerante curata dalla stessa compagnia e da E- Production che tra ottobre e dicembre programmerà nove appuntamenti in location sparse per la Romagna.

Il successivo appuntamento della rassegna Schiusa è con Veglia di Menoventi, che sarà presentato mercoledì 3 dicembre alle ore 21, a Castel Bolognese (RA), presso la Biblioteca Comunale Luigi Dal Pane.