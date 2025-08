A Faenza “Non mollo”, la terza edizione della festa nata dopo l’alluvione

Terza edizione per “Non mollo”, la festa al parco Tassinari di Faenza nata dopo l’alluvione, come espressione dello spiriti di comunità dopo il disastro e per raccogliere fondi. Per la prima volta, quest’anno, la festa sarà in due giorni, 29 e 30 agosto. Saranno allestiti un’area market, un’area enogastronomica, con realtà colpite duramente dall’alluvione, un’area bimbi e un’area olistica. Come per l’anno scorso, la raccolta fondi organizzata andrà a sostegno dell’ospedale di Faenza, per l’acquisto di ausili per pazienti bariatrici. Alla festa sarà possibile arrivare anche grazie alle navette GreenGo, sia da Piazzale Pancrazi, sia dal borgo. Aprirà la celebrazione il ritorno della Corsa delle Bighe