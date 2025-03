Faenza ha ospitato oggi, venerdì 28 marzo, l’influencer e content creator del network Lufthansa City Center, Nawal Laktir. Famosa per i suoi contenuti di viaggio che raggiungono migliaia di visualizzazioni Nawal ha visitato il MIC, viaggiando sul Green-Go Bus, ed è stata accolta in comune. La visita è stata organizzata dal Gruppo Erbacci e si inserisce in un tour alla scoperta del territorio romagnolo con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla mobilità green.