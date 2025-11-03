Anteprima a Faenza del nuovo spettacolo di Gene Gnocchi: “Il museo ambulante. La storia dell’arte per chi ha male ai piedi”. Domenica 16 novembre, alle 17, al Teatro Sala Fellini, Gene Gnocchi metterà in scena il testo scritto a quattro mani insieme alla moglie Maria Federica Baroncini, un’idea nata proprio dalle esperienze di guida turistica di quest’ultima. Nelle visite guidate, infatti, può succedere di tutto. Domande strane, impertinenti, sale dei musei solo immaginate causa stanchezza. Reperti introvabili, improbabili e imprevisti, racchiusi tutti in chiave comica.
25 euro il costo del biglietto. 6 per i minori di 18 anni, gratis per tutti gli aventi diritto. Biglietti acquistabili online sulla piattaforma Evients.
A Faenza l’anteprima del nuovo spettacolo di Gene Gnocchi: “Il museo ambulante”
