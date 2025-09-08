A Faenza la settimana della mobilità sostenibile: diverse iniziative in programma

Per la Settimana Europea della Mobilità, a Faenza, saranno organizzati una serie di eventi per favorire e promuovere un cambiamento dei comportamenti quotidiani. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Mobilità per tutti”, un concetto che richiama la necessità di progettare servizi di trasporto accessibili a chiunque, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sicurezza, della fruibilità e della frequenza.

Saranno 6 gli eventi che caratterizzeranno la settimana faentina. Dal 15 al 17 settembre, l’Unione della Romagna Faentina ospiterà ospiterà l’ultimo meeting internazionale del progetto europeo ECONNECTING, finanziato dal programma URBACT e dedicato ai temi della mobilità urbano-rurale e dei cosiddetti territori da 30 minuti