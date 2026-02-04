Giovedì 5 febbraio alle ore 20.30 l’Outdoor Store di Faenza (corso Europa 96) ospiterà la presentazione di Wunderkammer, il primo libro fotografico di Matteo Pavana.

Durante l’incontro l’autore racconterà la genesi del progetto editoriale, frutto di oltre dieci anni di lavoro sul campo e di tre anni di selezione e costruzione del volume. Un percorso che nasce dall’esperienza diretta di Pavana nel mondo dell’alpinismo e dell’outdoor, maturata seguendo alcuni dei protagonisti più noti della scena internazionale e collaborando con i brand del settore.

Wunderkammer raccoglie una selezione degli scatti più significativi realizzati dall’autore in montagna, immagini che restituiscono non solo il paesaggio fisico, ma anche una dimensione più intima e personale del suo sguardo fotografico.

«Il mio primo libro fotografico d’autore, il mio panorama interiore. Dopo tre anni di lavoro e dieci di fotografie, sono grato verso tutti voi che avete reso possibile un crowdfunding che sembrava – per ovvi motivi, anche storici – difficile da concretizzare. Spero possiate intuire l’amore incondizionato dei miei luoghi attraverso i miei occhi», racconta Matteo Pavana.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro dell’autore e il percorso che ha portato alla realizzazione del volume.