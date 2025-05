A Faenza inaugura il nuovo polo archivistico

Inaugura giovedì 22 maggio, alle 16.30, il nuovo archivio comunale di Faenza. In realtà si tratta del nuovo Polo Archivistico, che racchiude al suo interno l’Archivio di Stato, fino a poco tempo fa in biblioteca, e l’Archivio comunale e dell’Unione della Romagna Faentina, logisticamente in passato da sempre problematico, con documenti fra Faenza, Barbiano e Occhiobello. Il progetto era stato annunciato a dicembre 2015. Il nuovo polo doveva essere pronto nel 2018. I ritardi sono stati notevoli, anche a causa di ritrovamenti archeologici.