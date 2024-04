Lo “Sportello Energia Digitale” è un servizio informativo progettato per fornire supporto e risorse ai cittadini e agli operatori del settore interessati all’efficienza e al risparmio energetico. Attraverso un ciclo di incontri pubblici – che si terranno presso la Sala Convegni del Museo Malmerendi (Via Medaglie d’oro 51, Faenza) – ci sarà la possibilità di approfondire attraverso la conoscenza e il confronto collettivo i temi oggi di cruciale importanza come l’energia e la sostenibilità ambientale. Durante questi incontri, i partecipanti avranno modo di acquisire nozioni fondamentali, sia dal punto di vista della normativa, sia dal punto di vista tecnico-pratico, avendo la possibilità di porre domande e condividere il proprio punto di vista con i relatori chiamati a intervenire su questa materia. Inoltre, per i professionisti iscritti all’albo (architetti, ingegneri, periti industriali e geometri) saranno riconosciuti crediti formativi per la partecipazione a questi incontri.

Il primo di questi appuntamenti si tiene mercoledì 17 aprile e riguarda l’autoconsumo collettivo, l’autoconsumo a distanza e le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). A parlarne sarà l’Ing. Marco Costa, esperto dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), il quale approfondirà il quadro normativo di riferimento per la nascita e lo sviluppo di comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso, nonché i soggetti coinvolti, gli aspetti tecnici, i requisiti obbligatori per la costituzione delle CER, le tematiche che vanno tenute in considerazione al fine di valutare l’effettiva fattibilità del progetto e i nodi interpretativi ancora da dipanare. L’incontro sarà molto utile per ottenere indicazioni pratiche legate alla realizzazione delle CER e delle altre configurazioni di autoconsumo collettivo e sulle possibili implicazioni economiche da esse derivanti.

Gli altri appuntamenti sono fissati al 19 giugno e il 18 settembre: il primo sul tema dell’elettrificazione dei consumi domestici e l’utilizzo delle pompe di calore, il secondo su come orientarsi per effettuare un intervento di efficientamento energetico. I professionisti che partecipano in presenza e desiderano il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, dovranno effettuare l’iscrizione presso gli Ordini e Collegi professionali di appartenenza. Per chi non è iscritto a nessuno di questi, ma desidera partecipare o per maggiori informazioni, si prega di scrivere a silvia.donattini@romagnafaentina.it.

Gli eventi saranno inoltre registrati e pubblicati in un’apposita pagina web nel sito dell’Unione della Romagna Faentina. Chiunque potrà porre quesiti trasmettendoli all’indirizzo e-mail: pattodeisindaci@aessenergy.it che sarà attivo nel mese successivo all’evento pubblico. Successivamente sarà pubblicata una pagina di FAQ contenente informazioni utili sul tema trattato, incluse le tematiche di cui i cittadini hanno fatto richiesta di approfondimento tramite i quesiti trasmessi via e-mail. A conclusione del ciclo di seminari saranno pubblicati degli appositi opuscoli informativi.

Il calendario degli incontri è organizzato con la collaborazione di AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Palestra della Scienza di Faenza e gli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali della Provincia di Ravenna.