A Faenza il primo campetto pubblico all’aperto per il baskin

A Faenza arriva il primo campetto pubblico, all’aperto, di baskin. Sarà inaugurato domenica 15 settembre in occasione di “Faenza sport in Unione”, la giornata di festa dedicata alle associazioni sportive manfrede. Sono in corso in questi giorni i lavori di riqualificazione del campetto da pallacanestro di fianco al PalaBubani, un progetto sostenuto da La BCC ravennate forlivese e imolese e dai Lions, in collaborazione con Basket Project e Nuova Co.GI Sport. Oltre ai due canestri classici da pallacanestro, arriveranno due canestri di altezza inferiore per il baskin, dando vita ad un impianto come pochi in Italia. Il baskin a Faenza è uno sport curato dall’Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica