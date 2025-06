A Faenza il nono Memorial Diba, in ricordo di Gianluca di Bartolomeo

Si è tenuto a Faenza il Memorial Diba, arrivato alla nona edizione, triangolare di calcio fra Polizia di Stato, Carabinieri e Associazione Italiana Arbitri, sezione di Faenza, in memoria di Gianluca di Bartolomeo, arbitro e poliziotto, scomparso dieci anni fa.

Gianluca di Bartolomeo, faentino, era in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano (FC).

Presenti al triangolare il questore di Forlì e Cesena, Claudio Mastromattei, l’Onorevole Jacopo Morrone, l’assessore del Comune di Faenza Martina Laghi, i segretari del sindacato Siulp di Polizia di Forlì-Cesena e Ravenna, la famiglia di Gianluca di Bartolomeo e l’associazione Asaps, nella figura del presidente Giordano Biserni.

Il triangolare è stato vinto dalla sezione arbitri di Faenza.

Le partite sono state precedute da un confronto fra le autorità presenti dedicato al nuovo provvedimento del DL Sport, che prevede pene per gli episodi di aggressione nei confronti degli arbitri identiche alle aggressioni a pubblici ufficiali.