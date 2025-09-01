A Faenza i migliori ceramisti italiani per la terza edizione di Made in Italy

I migliori ceramisti italiani a Faenza per la terza edizione di Made in Italy. Il 6 e il 7 settembre la città manfreda sarà di nuovo capitale della produzione ceramica artistica e artigiana. Le tre piazze centrali ospiteranno la mostra-mercato, quasi 120 espositori, mentre già dal venerdì, per tutta la città e nelle colline vicine, si susseguiranno una trentina di eventi, fra mostre, performance, visite guidate nei musei, concerti, corsi e laboratori.

Per raggiungere il centro storico saranno attive e potenziate le navette elettriche da Piazzale Pancrazi e dalla Coop Borgo.