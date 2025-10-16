Il 25 e 26 ottobre 2025 Faenza ospiterà due giornate di formazione, confronto e divulgazione dedicate al benessere, alla longevità e alla consapevolezza alimentare. L’iniziativa, promossa dal Metodo iF e guidata dal biologo nutrizionista Dr.Iader Fabbri, si svolgerà negli spazi di Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1.

“Diventa Nutrizionista di Te Stesso”: un corso per approfondire legame tra alimentazione, salute e consapevolezza personale

La prima giornata, sabato 25 ottobre, avrà come tema “Diventa Nutrizionista di Te Stesso” e offrirà un’esperienza immersiva dedicata a chi desidera approfondire il legame tra alimentazione, salute e consapevolezza personale. I partecipanti potranno sperimentare il potere del digiuno come strumento di ascolto e attivazione, guidati da professionisti provenienti da diversi ambiti: dalla cardiologia alla mindfulness, passando per il metabolismo e la nutrizione.

Tra i relatori figurano esperti come la Dr.ssa Federica Ruffolo, biologa nutrizionista che condurrà un approfondimento sugli alimenti principali della nostra dieta, la Dr.ssa Sara Quercia, che tratterà il tema del microbiota e della salute intestinale, e la Dr.ssa Marika Taroni, con un focus sul rapporto tra sport e nutrizione. Nel pomeriggio spazio anche alla mindfulness con la Dr.ssa Elisa Panzavolta, alla cardiologia con il Dr. Sergio Pipitone, e alla riflessione conclusiva sulle “Nuove strategie per una nuova società” guidata da Iader Fabbri.

“La nutrizione dei nostri figli”: l’esperienza formativa per genitori, educatori e professionisti dell’infanzia

La seconda giornata, domenica 26 ottobre, sarà invece dedicata al tema “La nutrizione dei nostri figli: tra emozioni, corpo che cambia e crescita personale”. Un incontro rivolto a genitori, educatori e professionisti dell’infanzia per esplorare le esigenze nutrizionali ed emotive di bambini e adolescenti.

Durante la mattinata interverranno la Dr.ssa Cosetta Tonini e la Dr.ssa Mariateresa Tosi, entrambe pediatre, che parleranno rispettivamente della costruzione del gusto e dei cambiamenti dell’adolescenza. Seguiranno l’intervento della Dr.ssa Federica Minardi, psicologa e psicoterapeuta, e la conclusione a cura del Dr. Iader Fabbri, che accompagnerà i partecipanti “dalla teoria alla pratica a tavola”.

Iader Fabbri: “Offriremo strumenti pratici per ispirare cambienti concreti nelle abitudini quotidiane”

Il commento di Iader Fabbri, ideatore del corso e del Metodo iF: “L’evento nasce con l’intento di ispirare un cambiamento concreto nelle abitudini quotidiane, promuovendo un approccio integrato alla salute, al corpo e alla mente. Vogliamo offrire strumenti pratici e conoscenze scientifiche per aiutare le persone a diventare protagoniste del proprio benessere. Nutrizione, movimento e consapevolezza non sono concetti astratti, ma scelte quotidiane che, se guidate con metodo, possono migliorare davvero la qualità della vita.”

Martina Laghi: “Una rete di professionisti del territorio per educare i genitori e la comunità a una vita sana e consapevole”

“Lo sport e la corretta alimentazione sono pilastri fondamentali per costruire una comunità sana e consapevole. Come amministrazione crediamo molto in queste iniziative che uniscono scienza, pratica e partecipazione e che coinvolgono una rete di professionisti del territorio, valorizzando Faenza come città attenta al benessere e alla prevenzione.”

Mattia Cornazzani, vicepresidente Faventia Sales “Faventia Sales un polo formativo a 360° gradi”

“Faventia sales è un formativo territoriale a 360° gradi. Ospitare la Scuola del Metodo iF di Iader Fabbri significa promuovere una formazione che parte dalle persone e che unisce salute, educazione e crescita personale. Siamo felici di essere partner di eventi che mettono in dialogo professionisti e cittadini, promuovendo la cultura del benessere.”