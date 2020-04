A Faenza distribuite le prime 6 mila mascherine: lunghe code di auto per ottenere i dispositivi

Sono state distribuite venerdì 10 e sabato 11 aprile a Faenza 6 mila mascherine, un quarto in pratica di quelle destinate dalla Regione Emilia-Romagna al Comune manfredo. Si tratta di un primo quantitativo di due milioni di pezzi messi a disposizione per tutti i comuni e suddivise per numero di abitanti. L’amministrazione locale ha deciso di distribuire le prime 6 mila mascherine in due punti della città, in via Graziola, davanti al PalaCattani, e in via Fornarina, all’altezza del centro commerciale, unicamente alle persone che si presentavano in auto ricalcando la modalità utilizzata per i tamponi veloci drive trough, modalità scelta per la sua velocità e per la capacità di garantire la distanza sociale, e quindi la sicurezza, dei volontari della Protezione Civile, chiamati a distribuire i pacchetti, e i cittadini.