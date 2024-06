A partire dai primi di luglio a Faenza, saranno installati 44 nuovi contenitori per la raccolta di sfalci e potature, che potranno aprirsi con una chiave e destinati esclusivamente agli utenti che hanno un giardino e che hanno aderito al progetto ‘Adotta un cassonetto’. Inoltre, saranno introdotte tre nuove casette informatizzate dedicate alle utenze domestiche per non residenti.

Questi interventi rappresentano gli ultimi tasselli del cambiamento dei servizi iniziato a febbraio 2023, che ha incluso il recente cambio delle frequenze di raccolta di carta e plastica per le famiglie delle zone residenziali.

Nonostante l’avvio dei nuovi servizi di raccolta porta a porta, previsto inizialmente per febbraio 2023, abbia subito ritardi a causa dell’alluvione che ha colpito la città, posticipando l’implementazione a settembre 2023, i dati del primo trimestre 2024 mostrano una crescita costante nelle percentuali di raccolta differenziata con una media del 77,3% nel primo trimestre 2024 rispetto al 64% del 2023.

Questi risultati positivi ottenuti confermano l’efficacia delle nuove misure e l’impegno della comunità nella gestione sostenibile dei rifiuti.

44 cassonetti grazie al sondaggio “Adotta un cassonetto”

Grazie al sondaggio ‘Adotta un cassonetto’ già sperimentato in un altro Comune della Romagna Faentina, saranno installati 44 cassonetti stradali per sfalci e potature, apribili con chiave, ad uso esclusivo e gestione delle utenze che ne hanno fatto e ne faranno richiesta.

Nato per supportare le famiglie con un’area verde, il progetto ‘Adotta un cassonetto per sfalci e potature’ è stato avviato dal Comune di Faenza, in collaborazione con Hera. Il Comune ha deciso infatti di lanciare, a partire da marzo 2024, un sondaggio rivolto ai residenti delle 4 zone residenziali, Borgo Durbecco, Centro Storico, Granarolo, Reda, Borgo Tuliero e Santa Lucia per valutare, insieme ai cittadini, l’opportunità di attivare il progetto sperimentale. A seguito dell’interesse mostrato dai cittadini il Comune ha deciso di proseguire con il progetto.

Requisiti e modalità di utilizzo dei cassonetti

Per ogni cassonetto è necessaria la richiesta di almeno 30 utenze residenti nelle vicinanze. La gestione e lo svuotamento dei cassonetti saranno curati da Hera con frequenze stabilite. È responsabilità di chi adotta il cassonetto prendersene cura e segnalare prontamente eventuali usi impropri.

Come richiedere il servizio e ricevere la chiave

Il form online per richiedere l’attivazione del servizio e ricevere la chiave di apertura dei cassonetti sarà attivo fino al 31 agosto ed è raggiungibile tramite questo link: “ https://apps.comune.faenza.ra.it/limesurvey/index.php/947113?lang=it”. Dal 1° settembre saranno definite eventuali ulteriori postazioni, sulla base delle nuove richieste pervenute.

La consegna delle chiavi per l’accesso ai nuovi servizi avverrà in due tranches:

Gli utenti che hanno compilato il form entro il 17 maggio potranno ritirare le chiavi presso l’infopoint attivo nelle prime due settimane di luglio 02, 04, 09 e 11 luglio dalle 16.00 alle 20.00) e 06 e 13 luglio (dalle 8.30 alle 12.30 ) in piazza della Libertà, Faenza. Durante questo periodo, il personale di Hera sarà disponibile a fornire supporto a coloro che incontrano difficoltà nell’accesso al form online. Per coloro che prenoteranno fino al 31 agosto, potranno ritirare le chiavi indicativamente verso metà settembre presso ulteriori infopoint che saranno organizzati.

Si sottolinea che il progetto ‘Adotta un cassonetto per sfalci e potature’ è una “soluzione” integrativa volta a dare supporto ai cittadini nello smaltimento di questo tipo di rifiuto . Restano quindi invariate le modalità standard di smaltimento, ovvero:

esposizione fino a 4 sacchi di massimo 10kg ciascuno per foglie e sfalci, assieme al bidoncino marrone per l’organico consegnato dagli operatori in fase di distribuzione;

Ritiro gratuito fino a 3 mc su appuntamento (prenotabile tramite Call Centero App Rifiutologo);

Conferimento presso la Stazione Ecologica (via Righi, 6, Faenza)

3 nuove Casette informatizzate per i non residenti

Parallelamente, sono state installate tre casette informatizzate dedicate alle utenze domestiche non residenti, accessibili tramite Tessera Smeraldo, per consentire il conferimento dei rifiuti domestici (indifferenziato, organico, carta e cartone, plastica e lattine e vetro) in ogni momento. Le postazioni sono collocate in: