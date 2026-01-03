Il prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Piazza del Popolo a Faenza si colorerà di solidarietà. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Romagna Faentina organizza infatti “Giocattoli in Movimento”, un’iniziativa nata per dare una seconda vita ai giochi che i nostri figli non usano più, ma che sono ancora troppo belli per restare chiusi in un armadio. Un’idea semplicissima basata sullo scambio: “Ogni bambino può portare un giocattolo o un libro (ovviamente pulito e in buono stato) e sceglierne un altro tra quelli presenti al banchetto. È un modo divertente per far capire ai più piccoli che un oggetto a cui non sono più legati può diventare un tesoro prezioso per qualcun altro, riducendo gli sprechi e rispettando l’ambiente. L’obiettivo più importante, però, arriva a fine giornata: tutti i giocattoli e i libri rimasti, una volta controllati con cura, verranno donati in beneficenza per portare un sorriso ai bambini della nostra comunità che stanno attraversando un momento difficile”.

L’appuntamento è quindi in Piazza del Popolo, dalle 10:00 alle 16:00