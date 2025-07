Giovedì 17 luglio 2025 alle ore 15:00, presso la Sala Conferenze della Fondazione del Monte Faenza in via San Giovanni Bosco, 1 – Faenza, si è svolta la cerimonia di proclamazione dei laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza. La cerimonia, curata dal Responsabile della sede, Prof. Mauro Comes Franchini, è stata aperta dai saluti dall’Assessora all’Università del Comune di Faenza, Martina Laghi, dal Segretario Generale della Fondazione del Monte Faenza, Emilio Babini, dal Direttore Di Produzione di Cerdomus, Massimiliano Gozzi, dal Direttore del Centro Ricerca Ceramica di SACMI IMOLA S.C., Andrea Bresciani e dal R&D – TA Frit&Glaze Manager di ALTADIA ITALIA, Stefano Fiumana. A seguire, il Prof. Tommaso Salzillo, Presidente della Commissione di Laurea composta dal Prof. Gian Luca Di Egidio e dal Prof. Luca Muccioli, ha introdotto la cerimonia di proclamazione, nella quale ciascun candidato ha mostrato una breve presentazione illustrante l’argomento della propria tesi di laurea.

In particolare si sono succeduti i cinque laureandi di questa sessione: Tobia Bombardini di Tredozio, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Studio di una resina uretano – acrilica per applicazioni in materiali compositi a base legno” (svolto in collaborazione con ALPI SpA, di Modigliana); Gregorio Bonvicini di Forlì, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Valutazione del riutilizzo in fonderia di componenti in alluminio con diverse finiture superficiali per interni automotive” (svolto in collaborazione con ENEA, di Faenza); Elisa Derosa di Forlì, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Preparazione e caratterizzazione di materiali a base di Titanio diboruro per applicazioni aerospaziali” (svolto in collaborazione con CNR – ISSMC, di Faenza); Simone Manuzzi di Forlì, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Sviluppo di nuovi prodotti barrieranti per carta a base di alcol polivinilico” (svolto in collaborazione con Cromatos Srl di Forlì); e Jacopo Varignana di Bologna, che ha conseguito la Laurea discutendo l’elaborato “Transistor elettrochimici a base organica per la rilevazione di analiti di interesse biologico: ottimizzazione per l’integrazione in sistemi di controllo e attuazione” (svolto in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”);

Il Corso di Laurea di Faenza ricopre un ruolo strategico per il territorio nel diplo-mare laureati con competenze altamente professionali, la domanda da parte delle aziende a livello regionale ma anche nazionale rimane sempre molto alta. Novità per l’anno accademico 2025/26, che inizierà a settembre, è la nuova sede didattica: le lezioni si svolgeranno in Viale Delle Ceramiche 21, Faenza, a causa di alcuni lavori di ristrutturazione della sede storica. La nuova sede è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria in pochi minuti ed è perfettamente attrezzata per il corretto svolgimento delle lezioni.

Dopo aver ringraziato ancora una volta tutti i soggetti coinvolti nel lavoro di tesi, in particolare le Aziende e gli Enti che hanno ospitato i laureandi per i loro tirocini, il Prof. Tommaso Salzillo ha poi proceduto alle proclamazioni, augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore. Anche a nome di tutto i docenti del corso inviamo un grande augurio agli studenti e studentesse appena laureati.

Le immatricolazioni sono già aperte dal 13 febbraio e termineranno il 25 settembre.

Il corso si caratterizza per l’alta professionalità e le competenze che si sviluppano verso il mondo dei materiali applicati all’industria. L’opportunità di svolgere tirocini in azienda può sfociare in futuri rapporti di posizioni lavorative.

Le percentuali occupazionali post-laurea sul territorio sono altissime e per il proseguimento degli studi ci sono diverse possibilità potendo scegliere fra un Master specialistico in Materiali Compositi svolto in collaborazione con aziende del territorio, che ha sede a Faenza, e naturalmente, tutte le classi di laurea magistrali di tipo chimico o ingegneristico.

Per informazioni contattare via mail: facchimind-pres.materiali@unibo.it

o visitare il sito:

https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/iscriversi-al-corso

seguici su Instagram: https://www.instagram.com/chimicafaenza/

L’iscrizione al corso di laurea è a libero accesso