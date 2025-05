A due anni dalle prime alluvioni, una mostra fotografica in Seminario a Faenza

A due anni dalle prime alluvioni, una mostra in Seminario a Faenza per ricordare quanto accaduto, il disastro, ma anche la solidarietà scesa in campo per aiutare chi ha subito danni. “Oltre la piena” il titolo della mostra curata dalla Fototeca Manfrediana. Il 9 maggio l’inaugurazione (alle 17). Realizzato anche un catalogo, in vendita ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas, ancora attiva per aiutare le famiglie colpite dalle alluvioni nella diocesi di Faenza-Modigliana, 70 parrocchie da Marradi, fino a Sant’Agata sul Santerno e Alfonsine.