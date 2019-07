Sabato 6 luglio a Cotignola si costruisce l’Arena delle balle di paglia: come sempre, anche quest’anno la raccolta delle balle si trasforma in un’occasione di festa, con un convivio finale offerto da Primola a tutti i volontari ballisti.

Il ritrovo è alle 5.45 presso il campo di grano che si trova tra via Peschiera e via Cenacchio in zona fornace (sconsigliato l’utilizzo del navigatore, meglio dare un’occhiata alle mappe per capire come arrivare). Qui la giornata inizierà col concerto per forcali dei Siman Tov: Martino Colicchio (clarinetto), Fabrizio Flisi (pianoforte), Gioele Sindona (violino e voce) e Tiziano Paganelli (fisarmonica) suonano una musica che tocca i Balcani e prende dal Mediterraneo; tutto parte dalla tradizionale musica klezmer e si evolve lungo melodie bosniache ottime per un’alba che non vuole essere sonnolenta.

La partecipazione è libera, portare guanti da lavoro e indossare indumenti comodi (consigliati i pantaloni lunghi). Per ulteriori informazioni, scrivere a info@primolacotignola.it, oppure chiamare il 333 4183149 (dalle 16 alle 20), Facebook “Nell’Arena delle balle di paglia”.

L’Arena delle balle di paglia si terrà da giovedì 11 a martedì 16 luglio; il programma completo è disponibile su www.primolacotignola.it.