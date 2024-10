Tutto è pronto per la «Piligréna Parade 2024», che torna a Cotignola da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre animando il centro città fino a tarda sera.

giovedì 31 ottobre alle 17.30 con «Il giardino delle fragole», spettacolo di burattini nel cortile del museo civico «Luigi Varoli». Alle 18.30 a casa Varoli c'è il laboratorio «Il teatro delle mani», su prenotazione scrivendo a postaselvatica@gmail.com . La serata prosegue alle 21 al piazzale della Pace con uno spettacolo di led e fuochi.

Venerdì 1 novembre si riparte dal giardino di casa Varoli alle 17.30 con lo spettacolo di burattini «Il re scarafaggio» e si prosegue al piazzale della Pace alle 18.30 con lo spettacolo «Fireshow», a cura di Lux Arcana, con replica alle 21.

Sabato 2 novembre alle 17.30 da piazzale Savorani parte la parata rumorosa e mostruosa che tra giochi di fuoco, maschere e stregoneria passa per le vie del centro per il «dolcetto o scherzetto». La prima tappa è prevista alle 18.30 nel giardino di casa Varoli per lo spettacolo di burattini «La rivolta dei malvagi» e alle 21 al piazzale della Pace ci sarà il gran finale con «Firesoul», a cura di teatro Lunatico.

escape room a tema Halloween. Si gioca a squadre da minimo 4 a massimo 9 giocatori dai 18 anni in su. L’iniziativa è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria iscrivendosi sul link https://gliacchiappazug.com/escaperoom-halloween/ Nell’ex ospedale Testi, in via Roma 8, dal 27 ottobre al 2 novembre è allestita unaa tema Halloween. Si gioca a squadre da minimo 4 a massimo 9 giocatori dai 18 anni in su. L’iniziativa è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria iscrivendosi sul link

Saranno presenti stand gastronomici a cura di Pro loco Cotignola, Cotignola Invita e circolo Manzoni, streed food, dj set e drink nel giardino di casa Varoli e mercatino degli hobbisti creativi lungo le vie del centro.

L’evento, patrocinato del Comune di Cotignola, è a partecipazione libera e organizzato da Cotignola Invita con la collaborazione delle attività associate alla rete d’impresa e il contributo di Bcc ravennate, forlivese e imolese.