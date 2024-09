Due le rotture formatisi nelle scorse ore nel territorio di Spazzate Sassatelli, lungo l’argine del Sillaro, vicino a Conselice. Fortunatamente si è trattato di due brecce di non elevata entità, arginate in queste ore dal personale al lavoro. In via precauzionale è comunque ancora in vigore l’ordinanza di evacuazione delle case vicino al fiume.

Nel frattempo il sindaco Andrea Sangiorgi ha fatto sapere che è stato “organizzato un pompaggio nell’area del potabilizzatore di Conselice per abbassare il livello dell’acqua nella zona limitrofa”.

Inoltre: “In seguito all’intensa precipitazione di pioggia avvenuta nel primo pomeriggio, si sono presentate alcune problematiche in alcune zone sulle fognature di Conselice ed è in corso la verifica da parte di Hera. Con il finire della pioggia attualmente la situazione è in via di miglioramento”.