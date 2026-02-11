A colazione con il sindaco. Riparte il format di Confesercenti per un confronto aperto sui problemi delle città

A colazione con il sindaco. È ripartita l’iniziativa di Confesercenti Ravenna-Cesena per incontrare gli amministratori locali in contesti più informali, nei pubblici esercizi del territorio. Qui, durante la prima colazione, rappresentanti e imprenditori dell’associazione di categoria si confrontano con i primi cittadini sulle problematiche dei singoli comuni e sulle scelte da adottare per il futuro. Dopo gli incontri a Cesenatico e Lugo, mercoledì mattina è stato il turno di Riolo Terme e Casola Valsenio, due piccoli centri costretti ad affrontare lo spopolamento, la ricostruzione che ancora tarda a 3 anni dall’alluvione, con un turismo, fondamentale per queste realtà. tutto da ripensare, i clienti dei negozi diminuiti, ma i costi e le tasse aumentate e quindi la mancanza di un ricambio generazionale nelle attività