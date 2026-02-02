Prenderà il via nel mese di febbraio il nuovo ciclo di incontri “A colazione con il Sindaco”, promosso da Confesercenti Ravenna-Cesena. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti informali ospitati nei pubblici esercizi del territorio, pensati come momenti di confronto diretto tra imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi e i sindaci di alcune città romagnole delle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Davanti a un caffè, amministratori locali e operatori economici avranno l’occasione di discutere delle prospettive future dei settori strategici per l’economia locale, in una fase caratterizzata da incertezze legate allo scenario internazionale, all’aumento dei costi e al rallentamento dei consumi.

Il calendario degli incontri prevede tappe a Ravenna (4 febbraio), Cesenatico (5), Lugo (9), Riolo Terme (11), San Mauro Pascoli (13), Gatteo (16), Savignano sul Rubicone (19), Mercato Saraceno (23), Cesena (25), Gambettola (26) e Bagno di Romagna (27).

«Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi si aspettano risposte concrete per affrontare mesi complessi, segnati da incertezza nei consumatori e da un aumento dei costi delle materie prime e dell’energia», spiegano Monica Ciarapica e Cesare Soldati, presidente e vicepresidente di Confesercenti Ravenna-Cesena.

Tra i temi prioritari indicati dall’associazione c’è quello dei rifiuti, dalle tariffe ai sistemi di raccolta. «Per molte imprese, in particolare quelle della somministrazione e del turismo, il costo della gestione dei rifiuti è diventato un vero e proprio macigno sui bilanci, senza una reale corrispondenza tra quantità prodotta e tariffa applicata», sottolineano. Confesercenti chiede maggiore concertazione e condivisione, soprattutto sulle politiche ambientali.

Resta inoltre centrale il tema della ricostruzione post-alluvioni, sia nel ravennate sia nel cesenate, indicata come priorità assoluta per rivitalizzare quartieri e attività economiche duramente colpite.

«Le piccole e medie imprese rappresentano il motore dell’economia locale e nazionale — concludono Ciarapica e Soldati — e chiediamo agli amministratori locali di farsi carico delle loro istanze, promuovendo azioni concrete e un ripensamento di una tassazione locale più equa. Con “A colazione con il Sindaco” vogliamo mantenere alta l’attenzione su commercio e turismo: se abbandonati rischiano di spegnersi, se sostenuti possono diventare il vero motore della ripartenza».