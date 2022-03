A colazione con il sindaco: Confesercenti incontra i primi cittadini | VIDEO

Confesercenti a colazione con il sindaco. L’associazione di categoria ha inaugurato un ciclo di incontri con i primi cittadini della provincia di Ravenna e di Cesena. Appuntamenti da poco meno di un’ora, nei pubblici esercizi del territorio per scambiarsi opinioni, confrontare apprensioni, mettere in campo proposte per i temi quotidiani delle piccole e medie imprese al netto di una pandemia che fa meno paura, ma che sta venendo sostituita dalla crisi energetica e dalla guerra. Il primo appuntamento è stato a Russi, il 15 marzo, poi è stato il turno degli altri Comuni: mercoledì 23 Cesena, giovedì 24 Faenza. Lunedì 28 è stato il turno di Ravenna.