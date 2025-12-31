Lunedì 5 Gennaio, dalle 14:30 alle 17:00, al Museo Classis di Ravenna, si terrà la “Befana del poliziotto”, tradizionale evento dedicato a tutti i bambini, organizzato dall’ Associazione Nazionale Polizia di Stato di Ravenna e ODV Gruppo di volontariato e Protezione Civile, con la collaborazione della Questura. Si esibirà il clown Billo con il suo circo: “Da sempre nutro profonda ammirazione e solidarietà nei confronti della Polizia di Stato, la quale ogni giorno tutela l’ordine e la sicurezza pubblica a 360 gradi“.

L’evento è aperto al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza ed a parenti e amici. Saranno inoltre distribuiti giocattoli e dolciumi .

All’esterno del museo sarà allestito un gazebo e stazioneranno alcuni mezzi dimostrativi della Polizia di Stato.