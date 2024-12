La seconda giornata di Christmas Soul è affidata a una delle formazioni considerate pioniere della scena musicale gospel contemporanea: dagli Stati Uniti arriva il Leon Beal Joyful Gospel Choir, un insieme di talenti capitanati da Leon Beal che hanno diffuso con le loro voci l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni (domenica in Piazza del Popolo alle 18, ingresso gratuito). Christmas Soul è organizzato da Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, e prevede tre concerti in Piazza del Popolo, compreso quello per arrivare alla mezzanotte del 31 dicembre, e l’evento al mattino del primo giorno del 2025 al Teatro Alighieri. Un modo per celebrare in musica questo magico periodo dell’anno, con un appuntamento che si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama Gospel del nostro Paese.

Christmas Soul prosegue poi con gli appuntamenti più attesi del cartellone. Per il concerto della sera del 31 dicembre (dalle 23), per iniziare in musica il nuovo anno, Piazza del Popolo accoglie la vigorosa e spettacolare Spirit of New Orleans Gospel Choir, una formazione numerosa capace di trasmettere sul palco tutta l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana. Appuntamento a teatro invece il 1° gennaio (alle 11.30, già sold out: durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”) con The Bronx Gospel Choir, in arrivo da New York, capace di conciliare le proprie radici gospel, spiritual, jazz e soul, con nuovi stili innovativi. Una vera festa di cori e suoni che si susseguono con gioia in una miscela esplosiva.

LEON BEAL JOYFUL GOSPEL CHOIR

Battiti di mani, battiti di piedi, ricerca dell’anima, apertura del cuore, Joyful è un insieme di musicisti di grande talento con la missione di diffondere la buona notizia della fede e dell’ispirazione cristiana da oltre quattro decenni. Pionieri di quello che è stato definito “Gospel contemporaneo”, esplorano ogni ambito della musica che è stata il punto cardine della comunità religiosa e della chiesa afroamericana in particolare. Attraverso molti alti e bassi, prove e tribolazioni, la musica è sempre stata una questione di fiducia in Dio, un messaggio di ringraziamento e di una fede che non si arrende.

Leon Beal è l’unico membro originale vivente di questo ensemble. Insieme a lui il suo amico di lunga data e collaboratore musicale Ronald Davis che si è unito al gruppo nel 1994. Ancora oggi continuano a condividere le molte benedizioni di Dio e a parlare del suo amore, della sua grazia e della sua misericordia. Per sostituire i membri scomparsi lungo la strada, a loro si unisce la talentuosa cantante Athene Wilson che ha fatto parte del loro viaggio musicale da quando si sono incontrati al Gospel Brunch presso l’originale House of Blues a Cambridge (Massachusetts) nel 1993. Darlene Wynn, un’altra amica di lunga data, si è unita in seguito al gruppo e continua a cantare e insegnare musica come direttrice di coro nella sua chiesa. A completare questo ensemble musicale c’è Odaine Williams alle tastiere e alla voce. Odaine è laureata al Berklee College of Music e suona regolarmente ogni domenica in varie chiese. Come direttore musicale ha acquisito una straordinaria conoscenza e abilità che amplificano il fascino di questa formazione. Joyful Gospel Choir ha una decennale e sorprendente carriera fatta di concerti in chiese, teatri e arene sempre con l’obiettivo di elevare e ispirare i cuori e le menti ovunque si esibiscano.