Un intrattenimento musicale con la partecipazione del Maestro in persona, pensato per emozionare ogni tipo di pubblico: Mogol – Musica e Parole è un omaggio sentito e autentico al Maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol, tra brani iconici e ricordi indelebili.

Attraverso un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio tra le parole e le melodie che hanno fatto epoca. I capolavori di Lucio Battisti saranno una tappa imprescindibile, ma non mancheranno successi interpretati da Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Mango e tanti altri.

Alla musica si alterneranno momenti narrativi e aneddoti, durante i quali Mogol svelerà il dietro le quinte della sua carriera e la nascita delle sue canzoni più amate.

Ad accompagnare ogni esecuzione musicale è l’ensemble Marené guidato dal pianoforte di Massimo Bombino, compositore, autore, arrangiatore e docente della Scuola CET di Mogol, con oltre vent’anni di esperienza.

La voce protagonista è quella di Sara Dall’Olio, finalista dello Junior Eurovision Song Contest, vincitrice di premi in tutta Europa e negli Stati Uniti, diplomata presso il CET e il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo.

A completare la formazione, un raffinato quartetto d’archi e una seconda voce:

Nicoletta Bassetti – primo violino

Consuelo Castellari – secondo violino

Alice Miniutti – viola

Giulia Costa – violoncello Emilia Caricasulo – cori

Un intreccio perfetto tra musica, parole e ricordi per rendere omaggio a un protagonista assoluto della cultura italiana.

Lo spettacolo, in collaborazione con il Comune di Cervia, è prodotto da Wobinda Produzioni, società attiva nell’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale. Conosciuta per la gestione in licenza esclusiva di format legati a importanti brand come Mare Fuori e Zecchino d’Oro, Wobinda affianca al lavoro commerciale anche un impegno costante nella produzione di progetti a forte valore culturale, come il teatro di Angelo Colosimo e diversi documentari d’autore.

MOGOL – Musica e Parole

Sabato 9 agosto ore 21:30

Ingresso gratuito

Organizzazione a cura di Wobinda Produzioni