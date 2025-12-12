Sono ormai entrate nel vivo le iniziative di “A Cervia un Natale vista mare”, contenitore degli eventi che caratterizzano la città fino al 6 gennaio 2026.

A Cervia, il programma di Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, anche nel prossimo fine settimana animerà il centro storico con eventi organizzati nel grande villaggio di Natale che dalla piazza Garibaldi si sviluppa in corso Mazzini, piazza Pisacane e viale Roma con fantastiche luminarie e installazioni luminose.

Il giorno dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, come da tradizione, dopo i cori delle scuole del territorio, è stato acceso il maestoso albero di Natale in piazza Garibaldi, donato da Pinzolo-Madonna di Campiglio. L’albero è allestito di fianco alla grande pista del ghiaccio, aperta – fino al 19 dicembre – nei giorni feriali dalle 15.30 alle 20, il sabato dalle 10.30 alle 23.30, la domenica e festivi dalle 10.30 alle 21.00 (da sabato 20 dicembre la pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.30).

Grande curiosità suscita la splendida Casetta di Babbo Natale, fra le più grandi d’Italia (oltre 300 metri quadri dove i sogni dei bambini prendono vita), allestita nel giardino adiacente la cattedrale. Nelle casette in legno è possibile trovare prodotti locali e piatti tipici del territorio. Il Villaggio è aperto nei giorni festivi dalle 10 alle 22, mentre nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30.

Anche il Borgomarina, la Torre San Michele e l’area dei Magazzini del Sale sono decorati con fantastiche luminarie, per creare anche qui l’atmosfera magica delle feste natalizie.

Nel Porto Canale è allestito il tradizionale Presepe di Sale su una burchiella, l’imbarcazione a fondo piatto utilizzata in passato dai salinari per il trasporto del prezioso oro bianco dalle saline ai Magazzini. Il presepe, a grandezza naturale, è impreziosito dalla maestosa cornice dei Magazzini del Sale, simbolo dell’antica tradizione salinara di Cervia.

Per quanto riguarda gli eventi, si parte, venerdì 12 dicembre alle ore 21 al Teatro comunale Walter Chiari, con “Auguri in musica & solidarietà”, concerto con il Coro Cervia Gospel Soul, a cura dell’Associazione Francesca Fontana a favore di Ageop.

Sempre in Teatro, sabato 13 dicembre alle ore 21, per la rassegna “Favole” Il Baule Volante porta in scena “La Bella e la Bestia”, di Roberto Anglisani e Liliana Letterese, con Liliana Letterese e Andrea Luglio. A cura di Accademia perduta/Romagna Teatri.

Domenica 14 dicembre in piazza Garibaldi, dalle ore 15, sono protagonisti gli amici a quattro zampe, per la Sfilata degli aiutanti di Babbo Natale, a cura di Arca 2005. A seguire, concerto della scuola comunale di musica G. Rossini.

Dalle 15 alle 17 a Musa – Museo del Sale, è organizzato “Sale e Arte”, laboratorio per bambini di pittura creativa con sale e tempere.

Nella Chiesa di Sant’Antonio, alle ore 17, è in programma il Concerto di Natale – Concerto di Solidarietà del coro Ad Novas, diretto dalla prof.ssa Monica Poletti.

Si registra poi grande attesa per le iniziative di Milano Marittima, dove sono organizzati eventi di forte richiamo.

Sabato 13 dicembre, in viale Gramsci, dalle ore 11 alle ore 23, è in programma M.A.F.F. Music Art Food Festival, una giornata dedicata ad arte, cultura, artigianato, food e musica. Tra le altre cose, è in programma l’inaugurazione delle “Tavole Ottometriche Poetiche”, dedicate a Dante, dell’artista Alessandro D’Aquila, che saranno visibili fino al 6 gennaio 2026 all’Umami Café.

Domenica 14 dicembre, in Rotonda Primo Maggio, è in programma una tappa del tour di Dardust, “Urban Impressionism Tour”. Il famoso pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, porterà nella Città Giardino il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo. Evento a cura di Pro Loco Milano Marittima e di Mare d’Arte Festival, rassegna culturale con la direzione artistica di Gianluca Orazi e organizzata in collaborazione con Sky Arte.

La centrale Rotonda Primo Maggio ospita l’opera We Rise by Lifting Others, della celebre artista Marinella Senatore; mentre nell’Area Welcome sono presenti casette gestite dagli operatori del territorio, dove i visitatori hanno l’opportunità di ristorarsi durante la passeggiata o mentre assistono agli spettacoli in programma.

Svelato inoltre il programma di Capodanno, per salutare in allegria l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo: in piazza Garibaldi è organizzato il concerto dei Brillanti Sparsi, band ironica, sarcastica e irriverente, che farà ballare e divertire il pubblico. I Brillanti Sparsi, che porteranno sul palco tutta la loro energia per salutare il 2025 con musica, spettacolo e divertimento senza freni, sono Nicola Pizzinelli (batteria & voce), Andrea Torre (tastiere), Renzo De Pascalis (chitarra).

Sotto la Torre San Michele è in programma lo spettacolo “Viaggio cosmico”. Alle 23 si accende la festa con un travolgente DJ set, per scaldare la città e far pulsare l’attesa.

Allo scoccare della mezzanotte, alle 00.05, il cielo si apre per uno show straordinario che unisce danza aerea, poesia, trampolieri e un sistema solare luminoso che prende vita davanti agli occhi del pubblico. Un vecchio Atlante guida la folla in un percorso emozionante, mentre una giovane protagonista danza sospesa nell’aria tra pianeti fluttuanti e luci che avvolgono tutto lo spazio.

A conclusione dello spettacolo, la notte esplode di nuovo con un secondo dj set, per ballare insieme l’inizio del nuovo anno, carichi di magia e stupore.

Passare da Cervia a Milano Marittima è semplice. E’ infatti in attività il trenino natalizio “Christmas Express”, che fa la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante il weekend del 13 e 14 dicembre e tutti i giorni dal 20 dicembre. Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio.