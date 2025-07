Si avvicina la nuova edizione di “Tennis in…Bianco & Legno” e Cervia torna ad essere la capitale del tennis, almeno del tennis classico, quello che si giocava con le racchette di legno ed in completo rigorosamente bianco. Quest’anno la rassegna ideata da un gruppo di amici ed appassionati, il maestro Giancarlo Coffari in primis con Gianluca Bagnara e Paolo Zamagna, tornerà protagonista dal 21 al 24 agosto con una fase di qualificazione che si svolgerà in tutti i Club cervesi e la finale al Circolo Tennis Lungomare.

Venerdì 25 luglio è prevista un’importante tappa di avvicinamento, sempre nel segno dello sport e della solidarietà, visto che i proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficienza. Alle 18 del 25 luglio andrà in scena infatti al Ct Lungomare una serata in cui si potranno provare le racchette di legno in rigoroso completo bianco per poi cimentarsi in una gara al bersaglio. Una serata per tenersi in forma con le racchette di legno, in collaborazione con Avis, e con premi finali. A seguire cena conviviale al ristorante B24, anche qui solo in total white.

Il fine settimana comprende anche la presentazione del libro “Sinner. Una faccia pulita” di Leonardo Jannacci (Minerva Edizioni) alle 21.15 al Ct Cervia, nell’ambito della serie di appuntamenti “Cervia ama il libro”.