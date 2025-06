Con la partenza dell’estate e l’aumento del flusso turistico, il Comune di Cervia e il Gruppo Hera intensificano le proprie azioni per garantire il decoro urbano e il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Questo impegno si traduce in un potenziamento dei servizi e in una maggiore attività di controllo degli Agenti Accertatori, figure chiave nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti scorretti.

Gli agenti accertatori: un presidio contro gli abbandoni per una città più bella e pulita

Gli Agenti Accertatori, nominati dal Comune di Cervia e formati da Hera secondo il regolamento Atersir, operano con profitto durante tutto l’anno. La loro attività di controllo, mirata a intercettare i comportamenti recidivi nelle aree più critiche, viene intensificata in estate per far fronte al maggiore afflusso di persone. Sono in prima linea nel contrastare gli abbandoni di rifiuti e le condotte irrispettose, contribuendo in modo significativo a mantenere la città pulita e accogliente.

L’attività degli Agenti Accertatori si inserisce in un più ampio programma di servizi messi in atto da Hera sul territorio cervese. Oltre all’aumento delle frequenze di raccolta porta a porta da aprile a settembre, si implementa la pulizia della città con maggiori servizi di spazzamento meccanizzato, manuale e misto.

Spazzamento meccanizzato: le spazzatrici stradali puliscono le strade e i marciapiedi raccogliendo detriti e rifiuti di dimensioni maggiori, servizio particolarmente efficace per la pulizia di ampie aree urbane e lungomare.

Spazzamento manuale: operatori ecologici intervengono manualmente per la pulizia di aree difficilmente raggiungibili dai mezzi meccanici, come vicoli, piazze, giardini e zone pedonali, garantendo la rimozione di piccoli rifiuti e la cura dei dettagli.

Spazzamento misto: combina l’efficacia delle spazzatrici meccanizzate con l’accuratezza dell’intervento manuale, permettendo una pulizia completa e capillare delle arterie principali e aree più circoscritte. Questi interventi, programmati con costanti allineamenti tra Hera e Comune di Cervia, mirano a mantenere un alto livello di decoro urbano, fondamentale durante il periodo estivo quando la popolazione aumenta considerevolmente.

Supporto agli eventi per una gestione sostenibile dei rifiuti

Cervia, nota per i suoi numerosi eventi estivi, beneficia di un’attenzione particolare anche in questo ambito. Per le manifestazioni, siano esse piccole o grandi, viene attivata un’attività di pre-contatto con gli organizzatori. L’obiettivo è offrire servizi adeguati di raccolta e pulizia al termine degli eventi, garantendo che il pubblico ospitato possa godere della città senza lasciare tracce di incuria. Per gli eventi più grandi e partecipati, Hera fornisce anche materiali di comunicazione e sensibilizzazione, supportando gli organizzatori nell’educare il pubblico a una differenziazione dei rifiuti il più precisa e accurata possibile.

Nonostante i numerosi interventi messi in campo dal Gruppo Hera, il successo delle iniziative dipende anche dalla collaborazione dei cittadini. Il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti sono gesti fondamentali per mantenere Cervia pulita e valorizzare gli sforzi congiunti di Comune e Hera.