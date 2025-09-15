È un marinaio di salvataggio di Cervia a salire sul podio della sesta edizione del “Palio della Voga Città di Ravenna”. Simone Carapia, 33 anni, dal 2020 nella squadra del salvataggio della Cooperativa bagnini di Cervia, ha battuto alla quinta prova, Giacomo Bramante, aggiudicandosi il titolo di miglior vogatore in maglia rossa.

La competizione si è tenuta sabato 13 settembre e ha illuminato la Darsena di Ravenna, dove i bagnini di salvataggio provenienti da tutta la costa romagnola e ferrarese si sono sfidati “a colpi di remi” in una gara emozionante, dando luogo a un bellissimo spettacolo con tantissimo pubblico.

Simone non è nuovo alla vittoria, aveva già vinto la quinta edizione e ad agosto a Fregene ha vinto il Palio che si svolge in mare, oltre ad altre competizioni negli anni precedenti. “Siamo molto fieri di Simone -ha affermato il Presidente della Cooperativa bagnini di Cervia Fabio Ceccaroni-, c’è un allenamento costante e impegnativo dietro a questa vittoria.

Come Cooperativa continuiamo a investire sulla preparazione, non solo fisica, dei nostri ragazzi, dei veri professionisti che lavorano sodo per garantire la sicurezza in spiaggia”.