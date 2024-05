L’amministrazione comunale ha approvato l’accordo con Ausl Romagna per la realizzazione del progetto sperimentale dell’infermiere di famiglia o di comunità.

All’interno del documento “CASA DELLA SALUTE SAN GIORGIO DI CERVIA – LINEE STRATEGICHE E MODALITA’ OPERATIVE PER UN PERCORSO DI CAMBIAMENTO”, elaborato da un gruppo di lavoro inter-istituzionale composto da esponenti dell’Amministrazione Comunale e da professionisti dell’Azienda USL della Romagna ed approvato in Consiglio Comunale il 25 ottobre 2021, sono stati individuati obiettivi operativi da perseguire, come il progetto “Infermiere di famiglia o di comunità – progetto sperimentale per il miglioramento dell’assistenza primaria presso la casa della comunità di Castiglione” .

Il progetto rappresenta un’iniziativa pilota a carattere sperimentale sul tema dei servizi sanitari di prossimità e partirà nei territori del forese, attraverso l’impiego della figura professionale dell’infermiere di famiglia o di comunità per facilitare l’assistenza a pazienti fragili o affetti da malattie cronico-degenerative, avviando attività domiciliari.

L’infermiere si appoggerà alla sede della Casa della Comunità di Castiglione e alla sede della Porta di Comunità di Pisignano, dove è presente un ambulatorio medico.

Il Comune di Cervia ha aderito al progetto con un contributo economico di 57 mila euro per fare in modo che Casa della Comunità di Castiglione diventi a tutti gli effetti una struttura di riferimento sanitario. L’obiettivo è quello di estendere il progetto anche ad altre zone proprio per andare incontro a tutte le persone e le famiglie in difficoltà dell’intera comunità, con attenzione alla promozione della salute e del benessere.