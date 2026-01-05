Inaugura venerdì 9 gennaio alle ore 18.30 “Il Volto dell’artista”, XXIV edizione della mostra del “Festival delle arti”, aperta fino al 1° febbraio negli spazi del Magazzino del Sale “Torre” di Cervia, opera di archeologia industriale di pregio, oggi destinata a luogo di cultura.

Curata da Silvana Costa, in collaborazione con il Comune di Cervia, l’esposizione ospita le opere di 50 artisti che hanno espresso la propria creatività al Festival delle Arti di Cervia, kermesse che si svolge ogni estate sul Porto Canale della città balneare. Tema della mostra è il ritratto nell’arte, argomento che dà sempre è materia prima per gli artisti e che in questo caso si trasforma in opere pittoriche, scultoree, installazioni a pareti e a terra, mosaici, ceramiche e gioielli.

“Il ritratto è il mezzo con cui il tempo ci ha consegnato la visione della storia, l’evolversi della morfologia – afferma la curatrice Silvana Costa – Il volto diventa come un libro su cui leggere e riconoscere gli stati d’animo e i pensieri che l’individuo lascia circolare dentro di sé. L’artista coglie e ripropone attraverso la sua tecnica ciò che è riuscito ad intuire per restituirlo, sotto forma di opera, alla lettura dello spettatore. Qualcuno si è descritto in più momenti come il personaggio di un fumetto o attraverso un’istallazione ha de scritto se stesso in più attimi di vita. Le installazioni diventano la mostra nella mostra, come un insieme di racconti a formare un unico libro. Sono molteplici i lavori raccolti e ognuno racconta un mondo diverso. Diventa interessante leggere l’opera esposta e riconoscere il volto dell’artista, soffermarsi e accettare di scoprire chi sia l’autore di ciò che si sta guardando. Ed è con questo slancio e con questa curiosità che andrebbe indagata la mostra. Un vero e proprio esercizio per mettere alla prova la nostra intuizione cercare di cogliere ciò che ognuno degli artisti esposti dice di se o ci rimanda alla sua percezione.”

Gli artisti in mostra sono: Daniela Albani, Margherita Amicucci, Paolo Ancarani, Asia Antonioli, Irene Balducci, Marcella Belletti, Luciana Bellotti, Erica Borghi, Elena Butmalai, Eliseo Calcinari Ansidei, Serena Candoli, Ugo Capriani, Silvana Cardinale, Barbara Casabianca, Sergio Catitti, Luisella Ceredi, Luca Colangelo, Leda Dall’Olio, Letizia Di Bartolomeo, Massimo Di Bartolomeo, Milva Fantini, Fausto Ferri, Laura Gamberini, Paolo Graziani, Susanna Lega, Paola Maltoni, Yailen Manresa, Mascia Margotti, Maria Mazzotti, Petronella Ortmann, Fabrizio Pavolucci, Serena Pironi, Stefano Pironi, Gregorio Prada Castillo, Liliana Quadrelli, Eufemia Rampi, Marina Ravaioli, Arianna Ricciotti, Monica Righetti, Cinzia Rinaldi, Maria Luisa Romani, Laura Rondinini, Melania Salvi, Darya Tsaptsyna, Raffaella Vaccari, Sara Valenti, Elisa Zaghini, Veronica Zavoli, Ossigeno Rosso.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, festivi e prefestivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, a ingresso gratuito.

Con il contributo di: Comune di Cervia, Club del Sole, NADEP, CONSAR, IFA srl.