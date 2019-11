Il centro di Cervia e Milano Marittima si illuminano a festa e si preparano ad accogliere i visitatori del periodo natalizio nel modo più emozionante.

Luci da favola per “Mima Wonderland”, il villaggio più luminoso d’Italia. 40km di luminarie, 320.000 lampadine, 240 ore di “viaggio” esperienziale, 140 Abeti, 60 installazioni luminose per un unico Natale assolutamente “fantastico”. Nata da una idea di CELS Group e realizzata in collaborazione con Amministrazione comunale e Proloco Milano Marittima arriva lo scenario lumière più emozionate della Riviera, che vedrà protagonisti sfavillanti installazioni luminose dalle grandi proporzioni. Spettacolare lo scenario di luci che compongono anche la carrozza di Cenerentola, la balena di Pinocchio, il veliero di Capitan Uncino. Altrettanto emozionante il Villaggio di Babbo Natale, dove grandi e piccini passeggeranno tra luoghi magici come Il borgo dei regali, il teatrino luminoso, la grotta degli orsi e potranno incontrare animali e personaggi da favola che popolano il villaggio, come i simpatici Elfi. 140 abeti luminosi intorno alla rotonda 1° maggio contribuiranno a creare una scenografia unica per le attrazioni natalizie come il Mercatino Gourmet di viale Gramsci attivo dal 7 dicembre al 6 gennaio e la pista di ghiaccio.

Il Villaggio di Babbo Natale, sarà attivo nei fine settimana del 7-8 e 14-15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il percorso, disegnato all’interno della rotonda 1° maggio, sarà una esperienza emozionale per tutta la famiglia. Grandi e piccini passeggeranno tra luoghi carichi di magia fino a giungere alla casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare la loro letterina e fare una esperienza unica da mantenere viva fra i ricordi più belli.

A Cervia per “Emozioni di Natale”, curato dal consorzio Cervia Centro, il centro storico si trasforma in uno scintillante villaggio di Natale: il mercatino con le suggestive casette dei sapori e dei colori delle tradizioni artigiane, la pista del ghiaccio ai piedi del maestoso albero di Natale donato da Madonna di Campiglio, il giardino degli elfi, il trenino, animazioni, esposizioni d’arte, laboratori di artigianato, spettacoli e attrazioni per tutta la famiglia. Insieme alla pista di ghiaccio il Giardino degli Elfi sarà presente per tutte le festività nel giardinetto a fianco al duomo con le magiche creature del Natale. Non mancheranno palloncini, truccabimbi, cantastorie, laboratori creativi, burattini, mostre e spettacoli di ogni genere.

Novità in arrivo per Viale Roma che quest’anno diventerà ancora più brioso, ravvivato da nuove iniziative. Luminarie e giochi di luce lungo il viale con tanta animazione che trasformerà l’area in una bellissima estensione del Villaggio di Natale del centro storico.

Riconfermato il servizio del Christmas Express che unirà costantemente, con corse ogni 20 minuti, il polo nord ( Milano Marittima) e il polo sud (Cervia). Il servizio verrà integrato quest’anno con il trasporto pubblico che dal 23 dicembre al 4 gennaio passerà a Cervia sul lungomare per offrire un ulteriore servizio ad alberghi e turisti.

Le feste continueranno con il Capodanno caratterizzato dall’ormai consueto e apprezzatissimo spettacolo di fuochi di artificio e si chiuderanno con le iniziative della Epifania.