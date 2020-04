La Polizia Locale nel periodo di Pasqua ha intensificato già da ieri i controlli sul territorio che si protrarranno fino a lunedì 13 aprile.

Il provvedimento è stato preso in previsione di possibili spostamenti di persone verso la riviera, di concerto con la Prefettura di Ravenna che anch’essa ha aumentato le pattuglie di controllo delle Forze dell’Ordine in tutto il territorio provinciale relativamente alle misure adottate per il coronavirus.

Le pattuglie della Polizia Locale di Cervia sono complessivamente n.60 con un dispiegamento di n.120 agenti nei quattro giorni.

Nella giornata di venerdì 10 aprile nelle 18 ore dalle ore 7.00 alle ore 1.00 sono stati effettuati 282 controlli: 138 le attività; 144 le persone di cui 2 sanzionate amministrativamente e 17 in permanenza domiciliare per isolamento.

Ricordiamo che sono monitorati tutti i varchi di accesso alla città con telecamere e pattuglie, inoltre è attivo il drone che dall’alto sorveglia la spiaggia, i parchi e le aree verdi pubbliche e comunica costantemente la situazione al comando della Polizia Locale.

I controlli sono capillari e rigorosi, con sanzioni amministrative che vanno da 400 a 3000 euro per chi viola le regole anti contagio e se la violazione viene commessa con l’utilizzo di un veicolo la sanzione aumenterà di un terzo fino a 4.000 euro.

E’ previsto il carcere da uno a cinque anni per chi è in quarantena perché positivo al Coronavirus ed esce di casa intenzionalmente.

Cogliamo nuovamente l’occasione per ricordare quanto sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme Ministeriali e alle Ordinanze Regionali e Comunali.