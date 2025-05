Carri, musica, cultura e mercatini. Tutto pronto a Castel Bolognese per la 394° Sagra di Pentecoste

Manca poco più di un mese alla Sagra di Pentecoste di Castel Bolognese, che celebra la sua 394° edizione, in programma dal 5 al 9 giugno. Una festa organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco Castel Bolognese, che con il suo Consiglio Direttivo presenta il ricco programma degli eventi.

Un evento nato nel 1631 come voto della popolazione castellana alla Madonna della Concezione per la protezione dalla peste che all’epoca stava flagellando la Romagna, ma che risparmiò Castel Bolognese.

Oggi, la Sagra di Pentecoste è un evento che unisce cultura locale ad eventi musicali con artisti di caratura nazionale, oltre che ad avere un efficientissimo stand gastronomico dove la gastronomia romagnola la fa da padrone.

Un’edizione all’insegna delle novità, in primis, per la prima volta ci sarà un gazebo dove poter mangiare seduti dietro al Palazzo Comunale, oltre che ai soliti tavoli storici sotto al chiostro comunale.

Si parte giovedì 5 giugno, la “Zuba Zòvna”, serata dove i giovani delle altre associazioni castellane si occuperanno dello stand gastronomico, che aprirà alle ore 19. Dalle 20.45 ci si sposta in piazza per il “Galà di Danza e Ginnastica ritmica” curato dalle associazioni Agorà Danza, Danza &.. Danza e Il Cigno. A seguire, sotto il chiostro comunale, spazio ai Giovani Operativi (G.O), attivi con il loro cocktail bar durante la serata, che terminerà con il concerto del gruppo castellano Gorilla Gorilla Gorilla.

Il venerdì, a stand aperti, si parte con la tradizionale “Sfilata dei carri delle Parrocchie e degli antichi Mestieri”, un corteo accompagnato dalla “Banda del Passatore”, dalle “Fruste di Romagna” e dal gruppo bandistico “Come Eravamo”. A seguire la tradizionale mescita dei vini delle 7 parrocchie castellane e spazio, dalle ore 22, alla musica dance con il gruppo “Crazy ‘90”, con dj set, live performers e animazione.

Nella mattina di sabato apertura della mostra di Macchine Agricole, che torna dopo il successo dell’anno scorso, a cura di Graziano Fabbri nella zona dell’ospedale. Alle ore 11 nella Chiesa di San Francesco, sarà attivo il noto artista castellano Stefano Zaniboni che accompagnerà i curiosi in una visita guidata nel centro, mentre nel pomeriggio dalle ore 16 divertimento in piazza con la “Caccia al Tesoro fotografica”, a cura dell’Associazione Genitori, dalle ore 18 apertura dello stand gastronomico e dalle ore 21 concerto de “I MEGANOIDI” con i loro successi nazionali di inizio 2000 e il loro ritmo rock. Conclude la serata il dj set techno/house a cura di Alessandro Stoppa, uno dei dj più attivi nei club della regione.

L’8 giugno spazio alla tradizione ecclesiastica, cuore della festa, con la Santa Messa del voto risalente al 1631 nella chiesa di San Francesco. Dalle ore 10 alle 17 sarà possibile ammirare le splendide auto che parteciperanno al “Primo Motoraduno di Pentecoste” in piazza Camerini. A seguire apertura straordinaria dalle ore 11.30 alle 14 dello stand gastronomico. Nel pomeriggio invece, dalle ore 15, il via al “22° GP di Pentecoste – 24° Memorial Fratelli Liverani”, gara ciclistica categoria Giovanissimi a cura della U.S.C Castel Bolognese. Dalle 15.30 alle 17.30 la nota stilista castellana Claudia Bellini, in collaborazione con CNA Ravenna, curerà il concorso “Lo stilista di domani”, concorso di disegno e creatività, dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni. La sera, dalle 21.30 sarà il momento di “ROCK OPERA” spettacolo musical rock creato da Cristian Cicci Bagnoli insieme al Maestro Loris Ceroni.

Lunedì 9 giugno, apertura alle 18 dello stand gastronomico, ma dalle 21 tutti con il naso all’insù verso il balcone del Palazzo Comunale per l’estrazione della tradizionale tombola con un ricco montepremi di 5.000 euro, montepremi aumentato rispetto alle edizioni precedenti. Ma non finisci qua, perchè al termine dell’estrazione, dalle ore 22.00 circa sul palco centrale di Piazza Bernardi spazio al concerto di Morgan, con il suo spettacolo di pianoforte “DA VIVO”.

Presente ogni sera il Luna Park, oltre che i mercatini dei creativi, del riuso e del vintage.

Tutti gli eventi sono gratuiti, parcheggio gratuito presso la discoteca “Le Cupole”.