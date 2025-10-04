La prima inaugurazione è del locale La Bottega di Ferro in Viale Cairoli. Fabio e Ilaria, spinti dalla passione per le due ruote e da una solida esperienza nel settore, hanno dato vita a un progetto che unisce professionalità e spirito familiare. La Bottega di Ferro propone biciclette di ogni tipologia, accessori e abbigliamento tecnico, oltre a un’officina specializzata nella manutenzione e riparazione delle 2 ruote. Il negozio diventa così un punto di riferimento non solo per i ciclisti più esperti, ma anche per chi vuole avvicinarsi a uno stile di vita sostenibile, attivo e rispettoso dell’ambiente.

Ma gli eventi inaugurali non si fermano qui e si spostano alla palestra Core Plus Studio, che amplia la sua presenza nella zona industriale di Castel Bolognese, in via Martiri di Felisio 300. Una nuova sede di oltre 300 metri quadrati, uno spazio ampio e moderno che nasce per rispondere alla crescente domanda di corsi e attività legate al fitness e alla performance fisica. La sede di via Emilia Levante, dove Core Plus ha avviato l’attività nel 2022, continuerà invece a ospitare allenamenti personalizzati e trattamenti fisioterapici, mantenendo così una doppia offerta sul territorio. Queste due nuove realtà imprenditoriali confermano la vitalità e la capacità di innovazione di Castel Bolognese, che continua a distinguersi per la ricchezza dei servizi a disposizione dei cittadini. La combinazione tra sport, salute e socialità rafforza l’identità di una comunità che guarda al futuro senza perdere di vista i propri valori.

“L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per queste aperture, frutto della determinazione e del coraggio di giovani imprenditori che hanno scelto di investire sul nostro territorio.” dichiara Luca Dell Godenza, sindaco di Castel Bolognese. “Un segnale importante di fiducia che contribuisce a rendere Castel Bolognese una città sempre più viva, accogliente e a misura di persona.”