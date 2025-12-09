Il Comune di Casola Valsenio promuove una serata informativa dedicata alla presentazione del Piano di Protezione Civile comunale e al ruolo delle organizzazioni di volontariato attive sul territorio. L’incontro si terrà martedì 16 dicembre alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale in Piazza 25 Novembre.

L’appuntamento si propone di offrire alla cittadinanza una panoramica chiara e aggiornata sugli strumenti di prevenzione e gestione delle emergenze, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza e della collaborazione tra istituzioni, volontariato e comunità locale.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Maurizio Nati. Seguirà l’illustrazione del Piano di Protezione Civile a cura di Patrizia Barchi, dirigente del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina, e di Jlenia Bendoni, responsabile del Servizio Protezione Civile dell’URF.

È inoltre previsto l’intervento di Andrea Fusco, presidente del Coordinamento Volontariato Protezione Civile Ravenna ODV, che approfondirà il funzionamento e il contributo delle associazioni di volontariato nelle attività operative e di prevenzione.

Al termine delle presentazioni sarà lasciato spazio alle domande e al confronto con il pubblico, per favorire un dialogo diretto e costruttivo sui temi trattati.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare, sottolineando come la conoscenza degli strumenti di protezione civile rappresenti un elemento essenziale per la tutela e la resilienza della comunità.