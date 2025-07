Domenica 27 luglio il bagno Coja Beach di Casalborsetti accoglie la musica dei Khorakanè, gruppo musicale italiano di Meldola, nato nel 2001 come tribute band a Fabrizio De André: appuntamento alle ore 5.30 per questa rassegna che unisce solidarietà e musica all’alba presso i lidi ravennati.

“Un Mare di Solidarietà”, giunta alla sua 12esima edizione, è organizzata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori e ha il patrocinio del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna. Per tutta l’estate la rassegna anima i lidi ravennati con concerti all’alba, unendo musica e poesia per aiutare le persone con cardiopatie congenite e le loro famiglie.

L’iniziativa nasce da un’idea della poetessa Livia Santini e si propone di raccogliere fondi per sostenere i progetti e le attività dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, che dal 1997 è a fianco dei cardiopatici congeniti e dei loro familiari con servizi di supporto psicologico, sociale e socio assistenziale, accoglienza gratuita: dal momento della diagnosi e lungo tutto il percorso di cura. Le cardiopatie congenite sono malformazioni anatomiche del cuore dovute ad uno sviluppo cardiaco incompleto o non corretto durante le prime settimane della vita embrionale. In totale rappresentano circa il 40% di tutte le malformazioni anno).

Si stima che in Italia siano oltre 100 mila le persone che vivono con una cardiopatia congenita e questo numero è destinato ad aumentare.

I prossimi appuntamenti Domenica 10 agosto è la volta del Trio Mariquita: appuntamento alle ore 6 presso il bagno Corallo Beach a Marina Romea. Domenica 17 agosto chiude la rassegna l’esibizione del coro gospel Voices of Joy alle ore 6 presso il Bagno Coja Beach a Casalborsetti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Donazioni libere a favore di Piccoli Grandi Cuori.