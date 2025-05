A Casa Matha due incontri in preparazione del 1500esimo anniversario dalla morte di Teodorico

Nel 2026 ricorrono i 1500 anni dalla morte di Teodorico, Re degli Ostrogoti e figura chiave della storia di Ravenna. L’Ordine di Casa Matha, per l’occasione, parte in anticipo e dà vita a un ciclo di incontri che si apre domani, giovedì 22 maggio, alle 17.30, con la conferenza del prof Manganaro “Un regno due popoli”. A seguire, giovedì 29 maggio, alla stessa ora, l’incontro con la professoressa Carile “Ravenna ariana”. Entrambi gli appuntamenti si svolgono a Casa Matha, in piazza Andrea Costa.