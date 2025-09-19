Inizia a Brisighella un progetto dedicato al benessere delle famiglie nei primi 1000 giorni di vita, donne in gravidanza, madri, padri e bambini nei primi due anni di vita, con l’obiettivo di sostenere e promuovere la partecipazione attiva degli stessi nella costruzione di azioni che mirano a soddisfare i loro bisogni.

“La cornice nella quale ci muoviamo è il Progetto Regionale CasaCommunityLab, che punta a rafforzare la rete di prossimità e a promuovere il benessere dell’intera comunità dei vari territori tra cui Brisighella, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari, cittadini e associazioni del territorio”.

Ma cosa avverrà praticamente? Gli operatori impegnati in questo progetto, nei mesi di settembre e ottobre, effettueranno delle interviste ai cittadini di Brisighella per raccogliere testimonianze autentiche di chi vive e abita i luoghi di interesse.

Nello specifico gli operatori saranno presenti nelle seguenti giornate:

24 settembre 2025 ore 9.30 – 12.30 al parco di Brisighella

7 ottobre 2025 ore 15.30 – 18:00 al parco Pietro Montuschi di Fognano

15 ottobre 2025 ore 15.30 – 18:00 al parco Brisighella

Gli operatori saranno riconoscibili in quanto indosseranno una maglietta bianca.

Per ulteriori informazioni contattare il Tel: 3346705941 oppure puoi inviare un email a

promosalute.ra@auslromagna.it