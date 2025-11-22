A Brisighella un pomeriggio per ricordare Benigno Zaccagnini ed Egisto Pelliconi

“Memoria e futuro”: a Brisighella un incontro per ricordare Benigno Zaccagnini ed Egisto Pelliconi. Un pomeriggio per riflettere sull’impegno politico e sul servizio alla comunità. Un’occasione maturata dalla decisione della famiglia Pelliconi di donare l’archivio storico della sezione della Democrazia Cristiana di Brisighella e l’archivio politico-amministrativo di Egisto Pelliconi, sindaco negli anni più importanti per la crescita del borgo medievale (la nascita delle Terme, della CAB, del Parco Carnè), alla Biblioteca diocesana “Cicognani” di Faenza.

