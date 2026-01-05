Il giorno di Capodanno, giovedì 1° gennaio, la Chiesa dell’Osservanza di Brisighella ha ospitato un concerto del coro gospel “Voices of Joy”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella, con ingresso a offerta libera, ha registrato il tutto esaurito.

Alla serata erano presenti anche il sindaco Massimiliano Pederzoli e l’assessora alla Cultura Karen Chiarini. Prima dell’inizio dello spettacolo, il primo cittadino ha espresso profondo cordoglio per le vittime dell’incendio avvenuto in Svizzera a Crans-Montana, invitando il pubblico a osservare un minuto di silenzio in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie coinvolte.

“Brisighella ha risposto con il cuore a questo evento – ha dichiarato il sindaco Pederzoli –. Una serata di grande emozione, dove la musica ha unito la nostra comunità in uno spirito di solidarietà e festa. Un ringraziamento speciale alla Pro Loco e ai Voices of Joy per averci regalato momenti così intensi”. “Questo concerto – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Karen Chiarini – è stato un momento di altissimo valore artistico e umano. La partecipazione calorosa del pubblico dimostra quanto Brisighella sappia accogliere e vivere la cultura con entusiasmo e cuore. Un inizio d’anno che ci sprona a continuare su questa strada”.