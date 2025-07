La Young Musicians European Orchestra e il Comune di Brisighella hanno programmato la consueta rassegna concertistica “Note nel Chiostro-Giovani in Musica ” che quest’anno si presenta in una edizione all’insegna della internazionalità.

Un’anteprima si era avuta nell’aprile scorso con il Concerto Pasquale di beneficenza diretto dal Maestro Paolo Olmi al Convento dell’Osservanza alla presenza di un foltissimo pubblico e con la partecipazione delle Associazioni di volontariato e dei Club Service .

E sarà sempre al Convento dell’Osservanza che avranno luogo i tre concerti programmati nella estate 2025 sempre alle ore 21 all’insegna del supporto ai giovani esecutori e dei giovani compositori italiani.

La prima serata avrà luogo giovedì 24 luglio prossimo e vedrà la presenza dei Solisti della Young Musicians European Orchestra impegnati con il violino solista di Indro Borreani (vedi foto) nella esecuzione delle “4 Stagioni ” di Antonio Vivaldi, uno dei brani più popolari nella Musica di tutti i tempi.

Il Concerto avrà però un altro motivo di interesse: la prima esecuzione mondiale di un brano commissionato al giovane compositore ravennate Filippo Bittasi dal titolo “l’Inverno” proprio in omaggio alle Stagioni vivaldiane che sono state pubblicate esattamente 300 anni fa.

Il secondo concerto è previsto per domenica 3 agosto con il quartetto d’archi della Young Musicians European Orchestra che, insieme al chitarrista Mattia Masini, esegue il fantasioso Quintetto “Fandango” di Luigi Boccherini e il Quintetto per archi e chitarra del giovane compositore Giacomo Susani.

La serata è resa possibile dal contributo della SIAE-Società Italiana Autori ed Editori-che lo ha premiato nel bando PerChiCrea 2025.

Chiusura in grande stile il 14 agosto con la New Hong Kong Chamber Orchestra, un gruppo di musica barocca molto affermato in Asia, che presenta musiche di Bach, Vivaldi e Haendel.

Da quest’anno la collaborazione con la Young Musicians European Orchestra non si fermerà all’estate ma continuerà anche in inverno in quanto i ragazzi delle Scuole Medie ed elementari prenderanno parte al grande Concerto di Natale che tutti gli anni si svolge a Ravenna nella Basilica di San Francesco e che coinvolge insieme alla Orchestra, più di 100 giovanissimi cantori.

I Biglietti per i concerti di “Musica nel Chiostro” hanno un prezzo simbolico di 1 euro e possono essere acquistati la sera del Concerto presso il Convento dell’Osservanza.

L’iniziativa è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Brisighella in collaborazione con la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e con Capire La Musica Aps.