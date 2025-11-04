L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae” organizza la quarta edizione del Palio della Manesca. L’evento si svolgerà in due giornate, sabato 15 e domenica 16 novembre 2025.

L’appuntamento, che coniuga ricostruzione storica e competizione sportiva, trasformerà la Rocca di Brisighella nel cuore pulsante dell’antica arte militare della Val Lamone.

Questa quarta edizione vede come partner istituzionali il Comune di Brisighella, l’Unione della Romagna Faentina, Pro Loco di Brisighella e AICS bologna per la parte sportiva.

Il Palio della Manesca è un evento incentrato sull’uso della Balestra Manesca da un piede, la quale veniva manovrata a mano libera, senza l’ausilio di un banco o di un appoggio, richiedendo notevole destrezza e forza. Per la prima volta, la gara di tiro alla balestra sarà una competizione ufficiale sotto l’egida dell’AICS, ente di promozione sportiva e sociale riconosciuta dal CONI.

La sicurezza delle balestre è garantita dalla presenza, tra i soci, di un “Mastro Balistraio” Davide Righini, esperto costruttore di fedeli repliche storiche oltre che da un Istruttore nazionale AICS di Tiro con la Balestra.

La competizione vedrà da 12 a 16 balestrieri sfidarsi per la gloria dei quattro antichi baluardi della valle. I partecipanti saranno suddivisi tramite sorteggio in squadre rappresentanti:

Castrum Brassichellae (Brisighella) ,Castrum Rontana (Rontana), Castrum Calamelli (Calamello) e Castrum Sancti Cassiani (San cassiano)

I balestrieri saranno equipaggiati con un rigoroso abbigliamento storico militare. Il regolamento ufficiale prevede di indossare come minimo il Gambeson e il Bacinetto o Cappello di ferro, ai quali possono essere aggiunte cotte di maglia, corazze a piastre o brigantine.

A simboleggiare l’identità di ogni squadra, i fazzoletti e i quattro gonfaloni araldici con i colori dei castelli fatti realizzare appositamente dalla Contea Brasichellae

Sabato 15 Novembre: Apertura Culturale

La manifestazione si aprirà con un approfondimento storico nel Foyer del Teatro Pedrini di Brisighella.

Ore 18:30: Conferenza “Fortezze e verrette”: l’utilizzo delle armi da tiro negli assedi e il loro impatto nella costruzione delle fortificazioni (1200-1400). A cura del Dott. Eric Dal Piva, creator del canale YouTube a tema storico militare Il Baffostorico, Ingresso libero.

Domenica 16 Novembre: Le Gare e il Palio

La giornata principale sarà ospitata interamente dalla storica Rocca di Brisighella.

10:00 – 12:30: Sorteggi ufficiali delle squadre, tiri di prova, Gara “Tiro alla barbuta”.

14:00 – 15:00: Gara “Tiro agli scudi”.

15:00 – 15:30: Esibizione dei Tamburi e Bandiere del Rione Verde.

15:30 – 16:30: Gara finale “Tiro velocità”.

16:30: Premiazioni ufficiali.

Ingresso per le gare con il biglietto di accesso alla Rocca, che comprende la visita al Museo Ugonia.

Al termine delle prove, verranno celebrati il miglior balestriere e il Castrum vincitore. Il nome del balestriere e l’araldica del castello saranno posti sul Pannello Ligneo d’Onore, opera di un’artista imolese, che riporta una rappresentazione della Val Lamone con i castelli in gara, donato al Comune di Brisighella e normalmente custodito presso la sede comunale come simbolo della storia della valle, installato nel cortile della Rocca durante la giornata del Palio.

In contemporanea nel Borgo di Brisighella si svolgerà la “Sagra della Pera Volpina e del Formaggio Stagionato”.