A Brisighella, sabato 31 gennaio, alle 18.30, inaugura “Trame di luce”, un’ampia mostra dedicata a Velda Ponti (Faenza, 1934 – Brisighella, 2020), figura di rilievo nel panorama artistico nazionale e autrice di una ricerca pittorica unica, capace di attraversare il secondo Novecento con uno sguardo autonomo e profondamente sensibile.

L’esposizione, ospitata negli spazi del Museo Civico “C. Ugonia” e della Galleria “Domenico Dalmonte”, intende restituire al pubblico un percorso completo attraverso l’opera dell’artista, valorizzando una personalità fortemente legata al territorio mediante un progetto culturale capace di generare conoscenza, memoria e dialogo con la contemporaneità.

Come sottolineato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella, “Trame di luce” è molto più di una mostra: è un atto di restituzione e di memoria. Con questo progetto Brisighella rende omaggio a Velda Ponti, artista che ha saputo trasformare il colore, il segno e la luce in un linguaggio profondamente libero e personale, capace di parlare ancora oggi con forza e autenticità. La sua ricerca, maturata nel dialogo continuo con il territorio e aperta alle più intense suggestioni della pittura europea del secondo Novecento, rappresenta un patrimonio prezioso che sentiamo il dovere di condividere e tramandare. Questa mostra nasce dal desiderio di riaccendere uno sguardo, di creare un incontro tra l’opera e il pubblico, tra la memoria e il presente, affinché l’arte continui a essere luogo di emozione, pensiero e comunità.

“Il progetto si affianca pienamente alla mission della BCC – afferma Giuseppe Gambi, Presidente della BCC Ravennate, Forlivese e Imolese – che rivolge particolare attenzione e offre il proprio sostegno a iniziative volte alla crescita umana e culturale delle comunità del nostro territorio”.

La formazione di Velda Ponti, radicata tra Faenza, Brisighella e l’Emilia-Romagna, si è progressivamente nutrita di suggestioni provenienti dalle correnti europee del dopoguerra. La sua pittura assorbe la libertà espressiva, la potenza cromatica e la gestualità vibrante delle avanguardie nord-europee, incluse le poetiche del gruppo CoBrA (acronimo di Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam), cui guarda con attenzione e sensibilità personale. Ne deriva una produzione caratterizzata da un segno fluido e spontaneo, da un uso del colore intenso e vitale e da una continua tensione verso forme di espressione indipendenti e non convenzionali.

La mostra è curata da Mauro Pipani, artista, docente alla cattedra di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brescia e studioso di arte contemporanea, che firma il progetto espositivo, l’allestimento e i testi del catalogo. Il suo intervento critico ricostruisce con rigore e profondità l’evoluzione dell’opera di Ponti, mettendo in evidenza la coerenza interna di un percorso sorprendentemente attuale. La curatela è pensata per instaurare un dialogo dinamico tra le opere e gli spazi che le accolgono, costruendo un itinerario chiaro e meditato, in cui la luce, il segno e il colore emergono come elementi centrali della poetica dell’artista.

La rassegna sarà accompagnata da un catalogo che verrà pubblicato dopo il finissage della mostra. Saranno inclusi testo critico, foto degli allestimenti e una selezione significativa delle opere esposte, offrendo una lettura aggiornata e approfondita della figura di Velda Ponti e del suo contributo alla pittura contemporanea.

Eventi collaterali e calendario appuntamenti Mostra “Velda Ponti – Trame di luce”

A completamento del percorso espositivo, il progetto Trame di luce è accompagnato da un articolato programma di appuntamenti pubblici – visite guidate, incontri di approfondimento e momenti di confronto – pensati per offrire al pubblico ulteriori chiavi di lettura dell’opera e della poetica di Velda Ponti.

Sabato 31 gennaio 2026 – ore 18.30

Vernissage Galleria “Domenico Dalmonte”, via Naldi 6

Interventi dell’Assessore alla Cultura Karen Chiarini e di Mauro Pipani, curatore della mostra, docente e studioso di arte contemporanea.

Domenica 8 febbraio – ore 16.00 partenza da Galleria “Domenico Dalmonte”, via Naldi 6

Visita guidata a cura di Mauro Pipani.

Domenica 22 febbraio – ore 16.00 partenza da Galleria “Domenico Dalmonte”, via Naldi 6

Visita guidata a cura di Mauro Pipani.

Domenica 8 marzo – ore 17.30

Incontro e dibattito culturale Foyer del Teatro Pedrini, via Naldi 2

Velda Ponti – di bambole, Furie e disperata dolcezza

A cura di Mauro Pipani e Sabina Ghinassi, critica d’arte e presidente di Rete Almagià,

in occasione della Festa della Donna.

Domenica 22 marzo – ore 16.00 partenza da Galleria “Domenico Dalmonte”, via Naldi 6

Visita guidata a cura di Mauro Pipani.

Sabato 11 aprile – ore 18.30

Foyer del Teatro Pedrini, via Naldi 2

Finissage della mostra e presentazione del catalogo, con immagini degli allestimenti e una selezione delle opere esposte.

Le visite guidate sono su prenotazione obbligatoria, da effettuarsi via email agli indirizzi

cultura@comune.brisighella.ra.it o telefonando allo 0546 994405.(feriali dalle 8.30 alle 13.30). Oppure info@brisighellamusei.it o telefonando allo 0546 85777(festivi e prefestivi orario apertura musei) oppure telefonando al numero

Orari mostra:

Dal 31 gennaio al 1 aprile : festivi e prefestivi 10.30-12.30 e 15-17

Dal 1 aprile al finissage : festivi e prefestivi ore 10-12.30 e 15.30-18