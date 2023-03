Venerdì 24 marzo ore 21:00 appuntamento al Foyer del Teatro Pedrini con il concerto di presentazione di “Charming Views”, album di esordio del Trio Calézna.

Sono tre le anime che si fondono nei Calézna, formazione musicale nuova di zecca che raccoglie il talento di Roberto Bartoli (contrabbasso), Fabio Mazzini (chitarra acustica ed elettrica, weissenborn) e Francesco Merli (chitarra acustica ed elettrica). Una fulgida carriera quella di Bartoli, interprete e compositore di grande esperienza, diviso tra la scena jazz internazionale e la scrittura di musiche per il teatro, con importanti commissioni discografiche all’attivo. Ad affiancarlo, due interpreti della nuova generazione, entrambi già impegnati in collaborazioni con i protagonisti della scena musicale contemporanea e lanciati in una ricerca artistica che muove dal jazz per approdare al rock, blues, soul e funk.

Il Trio ha lanciato nelle scorse settimane il suo album d’esordio “Charming Views”, edito dalla Samaveda Music & Publishing, che verrà presentato venerdì 24 marzo alle ore 21 al Foyer del Teatro Pedrini nel concerto promosso da LaCorelli.

Un titolo suggestivo per un album dalle atmosfere intime e contemplative, fatto di paesaggi sonori cuciti in una dimensione acustica resa più rarefatta dall’assenza di strumenti a percussione. La melodia torna così al centro, trasportando l’ascoltatore attraverso visioni e scorci catturati nell’essenza di un sogno.

Il concerto è frutto della preziosa sinergia tra LaCorelli, Comune di Brisighella, Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna.

Biglietteria: posto unico € 5.