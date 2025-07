Va avanti a Brisighella l’opera di riqualificazione dell’area di via Spada e dell’arena all’aperto. Dopo gli interventi di manutenzione dei sottoservizi (rete fognaria, acquedotto e rete gas) che hanno riguardato la via d’accesso alla struttura, da pochi giorni sono state installate 150 sedie ribaltabili con braccioli fissi che renderanno più confortevole la seduta degli spettatori. Un intervento portato a conclusione poco prima del via della rassegna cinematografica “Sogno d’estate”, che animerà l’Arena Spada dal 19 luglio al 31 agosto.

Le sedie, di colore grigio, sono conformi ai criteri ambientali del Green public procurement, lo strumento di politica ambientale che promuove gli acquisti di materiali sostenibili. Sono infatti costituite all’80% da plastica riciclata, con un disegno basato su design Pininfarina, esteticamente in armonia con il contesto dell’Arena. Sono state fissate frontalmente rispetto al gradone, in modo da non interferire con la percorribilità e la pulizia della gradinata.

Si sta anche lavorando in parallelo al rifacimento del manto stradale in ciottolato davanti alla chiesa di San Francesco. In questa fase, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi in programma, l’area antistante la chiesa è stata recintata, mente l’accesso da via Naldi (angolo con via Porta Fiorentina) fino all’anfiteatro Spada è stato realizzato con un asfalto provvisorio di colore chiaro. La seconda fase, che prevede il completamento dei lavori al sagrato con la creazione di nuovi spazi di relazione e la pavimentazione di via Spada con ciottoli e lastre di pietra alberese a spacco di cava, sarà avviata in autunno. Nonostante i lavori la programmazione degli eventi non ha subito variazioni e sabato 19 luglio parte il cartellone di “Sogno d’estate”.

“L’Arena Spada rappresenta per Brisighella non solo un luogo fisico, ma un vero e proprio spazio dell’anima, dove la cultura incontra la comunità e prende vita sotto le stelle – commenta l’assessora comunale alla Cultura e al Turismo Karen Chiarini -. Con l’installazione delle nuove sedute, realizzate nel rispetto dell’ambiente e del contesto storico, aggiungiamo un altro tassello importante al percorso di riqualificazione dell’area, che vogliamo rendere sempre più bella, fruibile e accessibile. Abbiamo fortemente voluto che questi interventi fossero conclusi in tempo per la rassegna ‘Sogno d’estate’, che anche quest’anno porterà a Brisighella cinema di qualità, emozioni, storie e momenti di condivisione. Un ringraziamento sentito va a chi ha lavorato con impegno per rendere possibile tutto questo. Vi aspettiamo all’Arena, per vivere insieme un’estate di cultura, bellezza e partecipazione”.

La programmazione di “Sogno d’estate”

Dal 19 luglio spazio dunque a “Sogno d’estate”, con film che vanno dal grande cinema d’autore, all’intrattenimento a opere internazionali e proiezioni per tutta la famiglia.

Tra i titoli in proiezione, film come “Conclave” e “A Complete Unknown” e i migliori titoli italiani di quest’ultima annata: da “Follemente” di Paolo Genovese a “Vermiglio” di Maura Delpero, passando per “Parthenope” di Paolo Sorrentino, e “Berlinguer – La grande ambizione” con Elio Germano. In cartellone anche il documentario premio Oscar “No Other Land”. Per gli amanti dell’azione e dell’avventura, ci saranno invece “Superman” e “I Fantastici Quattro – Gli inizi”, senza dimenticare “F1”, dedicato al mondo dell’automobilismo. I più piccoli (e non solo) potranno ritrovare la magia di “Lilo & Stitch” nel remake del classico intramontabile Disney.

A rendere ancora più speciale questa edizione, spiegano gli organizzatori di Cinemaincentro, saranno inoltre una serie di anteprime nazionali, in esclusiva per il pubblico dell’arena: “Warfare” (17 agosto), “L’ultimo turno” (19 agosto), “Boléro” (20 agosto), “Jane Austen ha stravolto la mia vita” (21 agosto), “La famiglia Leroy” (25 agosto) e il toccante film palestinese “Tutto quello che resta di te” (26 agosto), che promette di emozionare e far riflettere. Una serata da segnare in agenda è infine quella del 22 agosto, quando l’arena ospiterà il giovane attore faentino Luca Di Sessa, al suo debutto sul grande schermo con “Più di ieri”.